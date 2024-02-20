Фита (Тышлек) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фита (Тышлек) Анна Михайловна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

18.04.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1873

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
19.04.1873
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1873г.,лист-11,зап.-29,ГАДО,Ф - 426-1-2. | Восприемники: Новокаракубские поселяне; Василий Павлович Тешлек и жена его - Иатрона Тешлек
Бракосочетание
25.08.1891

Муж: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1891г.,лист-121,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-1-6.
Рождение ребёнка
1892

Сын: Фита Илья Михайлович

Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Тараш Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Василиса Михайловна

Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1899

Сын: Фита Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Делиева Бакака Вера Михайловна

Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Василиса Михайловна

Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Кирякулова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ващенко Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/

Рождение ребёнка
1919

Сын: Фита Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/

Смерть
Неизвестно
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