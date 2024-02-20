Фита Кузьма Михайлович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Мария Кузьминична
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1924
Сын: Фита Николай Кузьмич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно