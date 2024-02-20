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Фита Кузьма Михайлович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/

Мать: Фита Анна Михайловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Мария Кузьминична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1924

Сын: Фита Николай Кузьмич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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