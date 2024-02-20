Фита Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Фита Кузьма Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Военная награда
06.04.1985
Дата рождения __.__.1924 Место рождения Украинская ССР, Донецкая обл., В.-Новоселковский р-н, с. Кр. Поляна Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная кар... Показать все
Смерть
После 1985