Фита Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фита Николай Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Фита Кузьма Михайлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Военная награда
06.04.1985
Дата рождения __.__.1924 Место рождения Украинская ССР, Донецкая обл., В.-Новоселковский р-н, с. Кр. Поляна Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная кар... Показать все
Смерть
После 1985
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