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(Тышлек) Мария Михайловна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.04.1883

Дата смерти

16.05.1886

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1883

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-106,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-4.
Крещение
02.04.1883
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1883г.лист-106,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-4. | Восприемники: Новокаракубские поселяне ; Федор Филиппович Делиев и Домникия Филипповна Котела
Похороны
16.05.1886
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
16.05.1886
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1886г.,лист-36,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-5.
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