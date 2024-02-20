(Тышлек) Мария Михайловна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения01.04.1883
Дата смерти16.05.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.04.1883
Отец: Тышлек Михаил Яковлевич
Мать: Тышлек Анна Филипповна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-106,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-4.
Крещение
02.04.1883
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1883г.лист-106,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-4. | Восприемники: Новокаракубские поселяне ; Федор Филиппович Делиев и Домникия Филипповна Котела
Похороны
16.05.1886
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
16.05.1886
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1886г.,лист-36,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-5.