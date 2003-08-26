Громова (Семёнова) Евдокия Авксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Дочь: Татьяна (незаконнорожденная)
Отец ребёнка: неизвестно
Дочь: Дьяченко Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев
Сын: Громов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев
Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев
Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев
Дочь: Попыхина Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев
Сын: Громов Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев
Дочь: Подковыркина Наталия Таля)
Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев
Сын: Громов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев
Дочь: Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев
Сын: Громов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев
Дочь: Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев
Сын: Громов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев
Дочь: Григорьева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев
Дочь: Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев