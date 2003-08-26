Громова (Семёнова) Евдокия Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова (Семёнова) Евдокия Авксентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семёнов Авксентий Семёнович

Мать: Семёнова Олимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1890

Дочь: Татьяна (незаконнорожденная)

Отец ребёнка: неизвестно

деревня Берёзкино
крещена в Одигитриевской церкви священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: вновь поступивший на военную службу из крестьян деревни Берёзкиной Василий Варфоломееви... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1894

Дочь: Дьяченко Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1896

Сын: Громов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1898

Сын: Громов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев

деревня Березкино Томская губерния
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником села Нелюбинского Григорием Богатыревым. Восприеимники: крестьянин деревни Берёзкиной Роман Иванович Петров и крестьянская жена ... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1899

Сын: Громов Иосиф Григорьев

Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Григориенм Богатырёвым и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: крестьянин деревни Смокотниной Иван Васильевич Петров и ... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1900

Дочь: Попыхина Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1903

Сын: Громов Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
13.08.1904

Дочь: Подковыркина Наталия Таля)

Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1905

Сын: Громов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1907

Дочь: Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1908

Сын: Громов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1909

Дочь: Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1912

Сын: Громов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
25.01.1914

Дочь: Григорьева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев

Томская губерния Нелюбинскакя волость деревня Березкино
крещена 30.01.1914 в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Григорий Евлампиев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Смерть
Неизвестно
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