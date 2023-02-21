неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1890
Дочь: Татьяна (незаконнорожденная)
Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна
деревня Берёзкино
крещена в Одигитриевской церкви священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: вновь поступивший на военную службу из крестьян деревни Берёзкиной Василий Варфоломееви... Показать все
Смерть
Неизвестно