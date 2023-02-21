неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1890

Дочь: Татьяна (незаконнорожденная)

Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Берёзкино
крещена в Одигитриевской церкви священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: вновь поступивший на военную службу из крестьян деревни Берёзкиной Василий Варфоломееви... Показать все
Смерть
Неизвестно
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