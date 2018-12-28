(Семёнова) Татьяна (незаконнорожденная) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Семёнова) Татьяна (незаконнорожденная)

(Семёнова) Татьяна (незаконнорожденная)

avatar

Место рождения

деревня Берёзкино

Дата рождения

28.12.1890

Дата смерти

08.08.1891

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1890

Отец: неизвестно

Мать: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Берёзкино
крещена в Одигитриевской церкви священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: вновь поступивший на военную службу из крестьян деревни Берёзкиной Василий Варфоломееви... Показать все
Смерть
08.08.1891
деревня Берёзкино
Причина смерти: В молодом возрасте (от поноса)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губернии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close