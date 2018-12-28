(Семёнова) Татьяна (незаконнорожденная)
Место рождениядеревня Берёзкино
Дата рождения28.12.1890
Дата смерти08.08.1891
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1890
Отец: неизвестно
деревня Берёзкино
крещена в Одигитриевской церкви священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: вновь поступивший на военную службу из крестьян деревни Берёзкиной Василий Варфоломееви... Показать все
Смерть
08.08.1891
деревня Берёзкино
Причина смерти: В молодом возрасте (от поноса)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губернии