Громов Григорий Евлампиев
Место рождениядеревня Березкино Томская губерния
Дата рождения23.01.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Громов Евлампий Никитин
Мать: Громова Агафья Тимофеева
Дочь: Дьяченко Марина Григорьевна
Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна
Сын: Громов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна
Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна
Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна
Дочь: Попыхина Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна
Сын: Громов Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна
Дочь: Подковыркина Наталия Таля)
Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна
Сын: Громов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна
Дочь: Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна
Сын: Громов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна
Дочь: Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна
Сын: Громов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна
Дочь: Григорьева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна
Дочь: Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна