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Громов Григорий Евлампиев

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Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

23.01.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1869

Отец: Громов Евлампий Никитин

Мать: Громова Агафья Тимофеева

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1894

Дочь: Дьяченко Марина Григорьевна

Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1896

Сын: Громов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1898

Сын: Громов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Березкино Томская губерния
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником села Нелюбинского Григорием Богатыревым. Восприеимники: крестьянин деревни Берёзкиной Роман Иванович Петров и крестьянская жена ... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1899

Сын: Громов Иосиф Григорьев

Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Григориенм Богатырёвым и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: крестьянин деревни Смокотниной Иван Васильевич Петров и ... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1900

Дочь: Попыхина Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1903

Сын: Громов Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
13.08.1904

Дочь: Подковыркина Наталия Таля)

Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1905

Сын: Громов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1907

Дочь: Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1908

Сын: Громов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1909

Дочь: Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1912

Сын: Громов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
25.01.1914

Дочь: Григорьева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна

Томская губерния Нелюбинскакя волость деревня Березкино
крещена 30.01.1914 в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым и псаломщиком Иваном Миловзоровым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Громова Евдокия Авксентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Евдокия Авксентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
охотник, земледелец, крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Берёзкино
Смерть
Неизвестно
деревня Березкино Томская губерния
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губерни
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