Громова (Петрова) Агафья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Отец: Петров Тимофей
Мать: Петрова ?
Дочь: Феоктиста Евлампиевна
Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин
Дочь: Губина Пелагея Евлампиевна
Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин
Дочь: Анастасия Евлампиевна
Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин
Дочь: Евдошина Мария Евлампиевна
Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин
Сын: Громов Григорий Евлампиев
Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин
Дочь: Губина Матрона Евлампиевна
Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин
Дочь: Петрова Евфимия Евлампиевна
Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин
Дочь: Мария Евлампиевна
Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин
Дочь: Губина, Старкова Мария Евлампиевна
Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин
Дочь: Васильева Олимпиада Евлампиевна
Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин
Дочь: Несветова Параскева Евлампиевна
Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин
Дочь: Янковская Анисия Евлампиевна
Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин
Дочь: Гейвас Анна Евлампиевна
Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин