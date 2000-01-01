Громова (Петрова) Агафья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова (Петрова) Агафья Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Петров Тимофей

Мать: Петрова ?

Бракосочетание
09.11.1858

Муж: Громов Евлампий Никитин

дер.Берёзкино Томская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Феоктиста Евлампиевна

Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Губина Пелагея Евлампиевна

Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1863

Дочь: Анастасия Евлампиевна

Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1867

Дочь: Евдошина Мария Евлампиевна

Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1869

Сын: Громов Григорий Евлампиев

Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Губина Матрона Евлампиевна

Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин

Рождение ребёнка
09.07.1871

Дочь: Петрова Евфимия Евлампиевна

Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин

дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1872

Дочь: Мария Евлампиевна

Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин

дер. Берёзкино Томская губерния
Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Николай Игнатьев Захаров и солдатская жена Агафья Васильева Рычкова
Рождение ребёнка
07.03.1874

Дочь: Губина, Старкова Мария Евлампиевна

Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин

Томская губерния деревня Березкино
Рождение ребёнка
22.07.1876

Дочь: Васильева Олимпиада Евлампиевна

Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин

дер Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1878

Дочь: Несветова Параскева Евлампиевна

Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин

Томская губерния деревня Березкино
Рождение ребёнка
29.12.1881

Дочь: Янковская Анисия Евлампиевна

Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин

дер Березкино Томская губерния
Священник Мирон Вознесенский и псаломщик Дмитрий Спасский Одигитриевской церкви села Зоркальцева Томской губернии Томского уезда Нелюбинской волости восприемники: уволеный в запас армии рядовой села Н... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1887

Дочь: Гейвас Анна Евлампиевна

Отец ребёнка: Громов Евлампий Никитин

дер Березкино Томская губерния
крещена в Одигитриевской церкви села Зоркальцево псаломщиком Дмитрием Альбицким, восприемники: крестьянин деревни Берёзкино Николай Игнатьевич Захаров и солдатская жена Феодосия Григорьевна Казанцева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Место жительства
Неизвестно
Томская губерния Томский уезд Нелюбинская волость деревня Берёзкино
Смерть
Неизвестно
дер. Берёзкино Томская губерния
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губерни
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