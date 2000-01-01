(Громова) Мария Евлампиевна
Место рождениядер. Берёзкино Томская губерния
Дата рождения08.03.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1872
Отец: Громов Евлампий Никитин
Мать: Громова Агафья Тимофеева
дер. Берёзкино Томская губерния
Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Николай Игнатьев Захаров и солдатская жена Агафья Васильева Рычкова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно