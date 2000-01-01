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(Громова) Мария Евлампиевна

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Место рождения

дер. Берёзкино Томская губерния

Дата рождения

08.03.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1872

Отец: Громов Евлампий Никитин

Мать: Громова Агафья Тимофеева

дер. Берёзкино Томская губерния
Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Николай Игнатьев Захаров и солдатская жена Агафья Васильева Рычкова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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