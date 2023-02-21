Гейвас (Громова) Анна Евлампиевна
Место рождениядер Березкино Томская губерния
Дата рождения15.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1887
Отец: Громов Евлампий Никитин
Мать: Громова Агафья Тимофеева
дер Березкино Томская губерния
крещена в Одигитриевской церкви села Зоркальцево псаломщиком Дмитрием Альбицким, восприемники: крестьянин деревни Берёзкино Николай Игнатьевич Захаров и солдатская жена Феодосия Григорьевна Казанцева
Бракосочетание
15.02.1908
Рождение ребёнка
08.11.1908
Отец ребёнка: Гейвас Иван Васильевич
село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
18.12.1909
Сын: Гейвас Пётр Иванович
Отец ребёнка: Гейвас Иван Васильевич
село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
29.10.1911
Дочь: Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Гейвас Иван Васильевич
село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
01.09.1913
Сын: Гейвас Александр Иванович
Отец ребёнка: Гейвас Иван Васильевич
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1915
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Гейвас Иван Васильевич
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1916
Отец ребёнка: Гейвас Иван Васильевич
село Нелюбино Томской губернии
Место жительства
Неизвестно
дер.Берёзкино Томской губернии
Смерть
Неизвестно