Гейвас (Громова) Анна Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гейвас (Громова) Анна Евлампиевна

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Место рождения

дер Березкино Томская губерния

Дата рождения

15.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1887

Отец: Громов Евлампий Никитин

Мать: Громова Агафья Тимофеева

дер Березкино Томская губерния
крещена в Одигитриевской церкви села Зоркальцево псаломщиком Дмитрием Альбицким, восприемники: крестьянин деревни Берёзкино Николай Игнатьевич Захаров и солдатская жена Феодосия Григорьевна Казанцева
Бракосочетание
15.02.1908

Муж: Гейвас Иван Васильевич

Рождение ребёнка
08.11.1908

Сын: Гейвас Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гейвас Иван Васильевич

село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
18.12.1909

Сын: Гейвас Пётр Иванович

Отец ребёнка: Гейвас Иван Васильевич

село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
29.10.1911

Дочь: Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Гейвас Иван Васильевич

село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
01.09.1913

Сын: Гейвас Александр Иванович

Отец ребёнка: Гейвас Иван Васильевич

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1915

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Гейвас Иван Васильевич

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1916

Сын: Гейвас Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гейвас Иван Васильевич

село Нелюбино Томской губернии
Место жительства
Неизвестно
дер.Берёзкино Томской губернии
Смерть
Неизвестно
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