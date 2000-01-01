Гейвас Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гейвас Михаил Иванович

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Место рождения

село Нелюбино Томской губернии

Дата рождения

08.11.1908

Дата смерти

10.12.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1908

Отец: Гейвас Иван Васильевич

Мать: Гейвас Анна Евлампиевна

село Нелюбино Томской губернии
Смерть
10.12.1908
село Нелюбино Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте (от поноса)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище села Нелюбино
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