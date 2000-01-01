Гейвас Михаил Иванович
Место рождениясело Нелюбино Томской губернии
Дата рождения08.11.1908
Дата смерти10.12.1908
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1908
Отец: Гейвас Иван Васильевич
Мать: Гейвас Анна Евлампиевна
село Нелюбино Томской губернии
Смерть
10.12.1908
село Нелюбино Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте (от поноса)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище села Нелюбино