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Гейвас Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Гейвас Василий Миронович

Мать: Гейвас Елена Ивановна

Бракосочетание
15.02.1908

Жена: Гейвас Анна Евлампиевна

Рождение ребёнка
08.11.1908

Сын: Гейвас Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гейвас Анна Евлампиевна

село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
18.12.1909

Сын: Гейвас Пётр Иванович

Мать ребёнка: Гейвас Анна Евлампиевна

село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
29.10.1911

Дочь: Зиновия Ивановна

Мать ребёнка: Гейвас Анна Евлампиевна

село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
01.09.1913

Сын: Гейвас Александр Иванович

Мать ребёнка: Гейвас Анна Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1915

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Гейвас Анна Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1916

Сын: Гейвас Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гейвас Анна Евлампиевна

село Нелюбино Томской губернии
Место жительства
Неизвестно
село Нелюбино Томской губернии
Смерть
Неизвестно
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