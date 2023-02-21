Гейвас Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Гейвас Василий Миронович
Мать: Гейвас Елена Ивановна
Бракосочетание
15.02.1908
Жена: Гейвас Анна Евлампиевна
Рождение ребёнка
08.11.1908
Мать ребёнка: Гейвас Анна Евлампиевна
село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
18.12.1909
Сын: Гейвас Пётр Иванович
Мать ребёнка: Гейвас Анна Евлампиевна
село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
29.10.1911
Дочь: Зиновия Ивановна
Мать ребёнка: Гейвас Анна Евлампиевна
село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
01.09.1913
Сын: Гейвас Александр Иванович
Мать ребёнка: Гейвас Анна Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1915
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Гейвас Анна Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1916
Мать ребёнка: Гейвас Анна Евлампиевна
село Нелюбино Томской губернии
Место жительства
Неизвестно
село Нелюбино Томской губернии
Смерть
Неизвестно