Гейвас Василий Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гейвас Василий Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.05.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гейвас (гайвасёлов?) Мирон Прокопьевич

Мать: Гейвас (гайвасёлова?) Матрона Осиповна

Рождение ребёнка
25.10.1878

Сын: Гейвас Аврамий Васильевич

Мать ребёнка: Гейвас Елена Ивановна

село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
1881

Сын: Гейвас Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Гейвас Елена Ивановна

с. Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
1885

Сын: Гейвас Иван Васильевич

Мать ребёнка: Гейвас Елена Ивановна

Рождение ребёнка
04.06.1888

Сын: Гейвас Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Гейвас Елена Ивановна

село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
03.11.1890

Сын: Гейвас Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Гейвас Елена Ивановна

село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1894

Дочь: Коломина Марина Васильевна

Мать ребёнка: Гейвас Елена Ивановна

деревня Березкино Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гейвас Елена Ивановна

Смерть
27.05.1919
село Нелюбино Томской губернии
Причина смерти: Болезнь
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