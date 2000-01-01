Гейвас Василий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.05.1919
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1878
Сын: Гейвас Аврамий Васильевич
Мать ребёнка: Гейвас Елена Ивановна
село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Гейвас Елена Ивановна
с. Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Гейвас Елена Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1888
Мать ребёнка: Гейвас Елена Ивановна
село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
03.11.1890
Мать ребёнка: Гейвас Елена Ивановна
село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1894
Дочь: Коломина Марина Васильевна
Мать ребёнка: Гейвас Елена Ивановна
деревня Березкино Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гейвас Елена Ивановна
Смерть
27.05.1919
село Нелюбино Томской губернии
Причина смерти: Болезнь