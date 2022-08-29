Гейвас (Гайвасёлов?) Мирон Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гейвас (Гайвасёлова?) Матрона Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1848
Сын: Гейвас (Гайвасёлов?) Елисей Миронович
Мать ребёнка: Гейвас (Гайвасёлова?) Матрона Осиповна
Рождение ребёнка
27.09.1851
Дочь: (Гейвас (Гайвасёлов?)) Устинья Мироновна
Мать ребёнка: Гейвас (Гайвасёлова?) Матрона Осиповна
Рождение ребёнка
27.04.1857
Сын: Гейвас (Гайвасёлов?) Яков Миронович
Мать ребёнка: Гейвас (Гайвасёлова?) Матрона Осиповна
Смерть
Неизвестно