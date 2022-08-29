Гейвас (Гайвасёлов?) Мирон Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гейвас (Гайвасёлов?) Мирон Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гейвас Василий Миронович

Мать ребёнка: Гейвас (Гайвасёлова?) Матрона Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гейвас (Гайвасёлова?) Матрона Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1848

Сын: Гейвас (Гайвасёлов?) Елисей Миронович

Мать ребёнка: Гейвас (Гайвасёлова?) Матрона Осиповна

Рождение ребёнка
27.09.1851

Дочь: (Гейвас (Гайвасёлов?)) Устинья Мироновна

Мать ребёнка: Гейвас (Гайвасёлова?) Матрона Осиповна

Рождение ребёнка
27.04.1857

Сын: Гейвас (Гайвасёлов?) Яков Миронович

Мать ребёнка: Гейвас (Гайвасёлова?) Матрона Осиповна

Смерть
Неизвестно

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