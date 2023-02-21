Гейвас (Гайвасёлова?) Матрона Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГейвас (Гайвасёлова?) Матрона Осиповна

Гейвас (Гайвасёлова?) Матрона Осиповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1848

Сын: Гейвас (гайвасёлов?) Елисей Миронович

Отец ребёнка: Гейвас (гайвасёлов?) Мирон Прокопьевич

село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
27.09.1851

Дочь: Устинья Мироновна

Отец ребёнка: Гейвас (гайвасёлов?) Мирон Прокопьевич

село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
27.04.1857

Сын: Гейвас (гайвасёлов?) Яков Миронович

Отец ребёнка: Гейвас (гайвасёлов?) Мирон Прокопьевич

село Трубачево Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гейвас Василий Миронович

Отец ребёнка: Гейвас (гайвасёлов?) Мирон Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гейвас (гайвасёлов?) Мирон Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close