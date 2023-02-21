Гейвас (Гайвасёлова?) Матрона Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1848
Сын: Гейвас (гайвасёлов?) Елисей Миронович
Отец ребёнка: Гейвас (гайвасёлов?) Мирон Прокопьевич
село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
27.09.1851
Дочь: Устинья Мироновна
Отец ребёнка: Гейвас (гайвасёлов?) Мирон Прокопьевич
село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
27.04.1857
Сын: Гейвас (гайвасёлов?) Яков Миронович
Отец ребёнка: Гейвас (гайвасёлов?) Мирон Прокопьевич
село Трубачево Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гейвас (гайвасёлов?) Мирон Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно