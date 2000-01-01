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Гейвас Аврамий Васильевич

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Место рождения

село Нелюбино Томской губернии

Дата рождения

25.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1878

Отец: Гейвас Василий Миронович

Мать: Гейвас Елена Ивановна

село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
08.03.1908

Сын: Гейвас Константин Абрамович

Мать ребёнка: Гейвас Наталья Сергеевна

село Нелюбино Томская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1918

Дочь: Александра Абрамовна?

Мать ребёнка: Гейвас Наталья Сергеевна

село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Абрамовна

Мать ребёнка: Гейвас Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гейвас Наталья Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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