Гейвас Аврамий Васильевич
Место рождениясело Нелюбино Томской губернии
Дата рождения25.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1878
Отец: Гейвас Василий Миронович
Мать: Гейвас Елена Ивановна
село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
08.03.1908
Сын: Гейвас Константин Абрамович
Мать ребёнка: Гейвас Наталья Сергеевна
село Нелюбино Томская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1918
Дочь: Александра Абрамовна?
Мать ребёнка: Гейвас Наталья Сергеевна
село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Абрамовна
Мать ребёнка: Гейвас Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гейвас Наталья Сергеевна
Смерть
Неизвестно