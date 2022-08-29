Гейвас Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гейвас) Надежда Абрамовна
Отец ребёнка: Гейвас Аврамий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1908
Сын: Гейвас Константин Абрамович
Отец ребёнка: Гейвас Аврамий Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1918
Дочь: (Гейвас) Александра Абрамовна?
Отец ребёнка: Гейвас Аврамий Васильевич
Смерть
Неизвестно