Гейвас Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гейвас Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гейвас) Надежда Абрамовна

Отец ребёнка: Гейвас Аврамий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гейвас Аврамий Васильевич

Рождение ребёнка
08.03.1908

Сын: Гейвас Константин Абрамович

Отец ребёнка: Гейвас Аврамий Васильевич

Рождение ребёнка
04.11.1918

Дочь: (Гейвас) Александра Абрамовна?

Отец ребёнка: Гейвас Аврамий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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