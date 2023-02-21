Гейвас (Музыкантова) Елена Ивановна
Место рождениядер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Рождение ребёнка
25.10.1878
Сын: Гейвас Аврамий Васильевич
Отец ребёнка: Гейвас Василий Миронович
село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Гейвас Василий Миронович
с. Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Гейвас Василий Миронович
Рождение ребёнка
04.06.1888
Отец ребёнка: Гейвас Василий Миронович
село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
03.11.1890
Отец ребёнка: Гейвас Василий Миронович
село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1894
Дочь: Коломина Марина Васильевна
Отец ребёнка: Гейвас Василий Миронович
деревня Березкино Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно