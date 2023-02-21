Гейвас (Музыкантова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гейвас (Музыкантова) Елена Ивановна

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Место рождения

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Рождение ребёнка
25.10.1878

Сын: Гейвас Аврамий Васильевич

Отец ребёнка: Гейвас Василий Миронович

село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
1881

Сын: Гейвас Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Гейвас Василий Миронович

с. Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
1885

Сын: Гейвас Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гейвас Василий Миронович

Рождение ребёнка
04.06.1888

Сын: Гейвас Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Гейвас Василий Миронович

село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
03.11.1890

Сын: Гейвас Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Гейвас Василий Миронович

село Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1894

Дочь: Коломина Марина Васильевна

Отец ребёнка: Гейвас Василий Миронович

деревня Березкино Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гейвас Василий Миронович

Смерть
Неизвестно
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