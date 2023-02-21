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Гейвас Андрей Васильевич

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Место рождения

с. Нелюбино Томской губернии

Дата рождения

1881

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Гейвас Василий Миронович

Мать: Гейвас Елена Ивановна

с. Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гейвас Василий Андреевич

Мать ребёнка: Гейвас Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Гейвас Елизавета Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гейвас Елизавета Алексеевна

Смерть
1931
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