Гейвас Андрей Васильевич
Место рожденияс. Нелюбино Томской губернии
Дата рождения1881
Дата смерти1931
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Гейвас Василий Миронович
Мать: Гейвас Елена Ивановна
с. Нелюбино Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гейвас Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Гейвас Елизавета Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1931