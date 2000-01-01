Гейвас Пётр Васильевич
Место рождениясело Нелюбино Томской губернии
Дата рождения04.06.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1888
Отец: Гейвас Василий Миронович
Мать: Гейвас Елена Ивановна
село Нелюбино Томской губернии
Бракосочетание
22.02.1911
Рождение ребёнка
24.05.1915
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Гейвас Евфросинья Ивановна
село Нелюбино Томская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1917
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Гейвас Евфросинья Ивановна
село Нелюбино Томской губернии
Смерть
Неизвестно