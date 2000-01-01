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Гейвас Пётр Васильевич

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Место рождения

село Нелюбино Томской губернии

Дата рождения

04.06.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1888

Отец: Гейвас Василий Миронович

Мать: Гейвас Елена Ивановна

село Нелюбино Томской губернии
Бракосочетание
22.02.1911

Жена: Гейвас Евфросинья Ивановна

Рождение ребёнка
24.05.1915

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Гейвас Евфросинья Ивановна

село Нелюбино Томская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1917

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Гейвас Евфросинья Ивановна

село Нелюбино Томской губернии
Смерть
Неизвестно
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