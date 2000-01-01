Гейвас (Губина) Евфросинья Ивановна
Место рождениясело Губино Томской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губин Иван
Мать: не указана
село Губино Томской губернии
Бракосочетание
22.02.1911
Рождение ребёнка
24.05.1915
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Гейвас Пётр Васильевич
село Нелюбино Томская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1917
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Гейвас Пётр Васильевич
село Нелюбино Томской губернии
Смерть
Неизвестно