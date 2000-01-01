Гейвас (Губина) Евфросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гейвас (Губина) Евфросинья Ивановна

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Место рождения

село Губино Томской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губин Иван

Мать: не указана

село Губино Томской губернии
Бракосочетание
22.02.1911

Муж: Гейвас Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
24.05.1915

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Гейвас Пётр Васильевич

село Нелюбино Томская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1917

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Гейвас Пётр Васильевич

село Нелюбино Томской губернии
Смерть
Неизвестно
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