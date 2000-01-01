(Громова) Анастасия Евлампиевна
Место рождениядеревня Березкино Томская губерния
Дата рождения06.11.1863
Дата смерти24.01.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1863
Отец: Громов Евлампий Никитин
Мать: Громова Агафья Тимофеева
деревня Березкино Томская губерния
Смерть
24.01.1864
деревня Березкино Томская губерния
Причина смерти: В молодом возрасте (от родимца)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губерни