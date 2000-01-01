(Громова) Анастасия Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Громова) Анастасия Евлампиевна

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Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

06.11.1863

Дата смерти

24.01.1864

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1863

Отец: Громов Евлампий Никитин

Мать: Громова Агафья Тимофеева

деревня Березкино Томская губерния
Смерть
24.01.1864
деревня Березкино Томская губерния
Причина смерти: В молодом возрасте (от родимца)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губерни
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