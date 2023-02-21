Петрова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Громова Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Петров Тимофей

Бракосочетание
22.01.1843

Муж: Петров Тимофей

Михайло-Архангельская церковь села Нелюбино
Работа или профессия
Неизвестно
поселенческая дочь
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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