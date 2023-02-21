Петрова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Громова Агафья Тимофеева
Отец ребёнка: Петров Тимофей
Бракосочетание
22.01.1843
Муж: Петров Тимофей
Михайло-Архангельская церковь села Нелюбино
Работа или профессия
Неизвестно
поселенческая дочь
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно