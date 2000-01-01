Петров Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Войткевич Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Громова Агафья Тимофеева
Мать ребёнка: Петрова ?
Бракосочетание
22.01.1843
Жена: Петрова ?
Михайло-Архангельская церковь села Нелюбино
Работа или профессия
Неизвестно
поселенец
Смерть
Неизвестно