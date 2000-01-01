Петров Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Войткевич Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Громова Агафья Тимофеева

Мать ребёнка: Петрова ?

Бракосочетание
22.01.1843

Жена: Петрова ?

Михайло-Архангельская церковь села Нелюбино
Работа или профессия
Неизвестно
поселенец
Смерть
Неизвестно
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