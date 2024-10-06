Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев

Место рождения

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

10.06.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

1808 г.р.

Жена

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1845 ст.

Отец: Войткевич Витковский Тимофей Фома Петров

Мать: Войткевич Витковская (Тунгусова) Параскева Осипова Иосифова

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
25.01.1867

Жена: Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова

Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Сын: Воткевич Иоанн Варфоломеев

Мать ребёнка: Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
19.11.1868 ст.

Сын: Воткевич Филумен Ворфоломеев

Мать ребёнка: Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
02.03.1873 ст.

Сын: Витковский Федот Ворфоломеев

Мать ребёнка: Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.03.1876 ст.

Сын: Витковский Алексий Варфоломеев

Мать ребёнка: Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.04.1878 ст.

Сын: Витковский Георгий Варфоломеев

Мать ребёнка: Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
06.12.1880 ст.

Сын: Витковский Николай Варфоломеев

Мать ребёнка: Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.12.1883 ст.

Сын: Витковский Игнатий Варфоломеев

Мать ребёнка: Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
22.02.1887 ст.

Сын: Витковский Иоанн Варфоломеев

Мать ребёнка: Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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