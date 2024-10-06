Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев
Место рождения
Дата рождения10.06.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Отец: Войткевич Витковский Тимофей Фома Петров
Мать: Войткевич Витковская (Тунгусова) Параскева Осипова Иосифова
Сын: Воткевич Иоанн Варфоломеев
Мать ребёнка: Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова
Сын: Воткевич Филумен Ворфоломеев
Мать ребёнка: Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова
Сын: Витковский Федот Ворфоломеев
Мать ребёнка: Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова
Сын: Витковский Алексий Варфоломеев
Мать ребёнка: Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова
Сын: Витковский Георгий Варфоломеев
Мать ребёнка: Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова
Сын: Витковский Николай Варфоломеев
Мать ребёнка: Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова
Сын: Витковский Игнатий Варфоломеев
Мать ребёнка: Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова
Сын: Витковский Иоанн Варфоломеев
Мать ребёнка: Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова