Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1867

Муж: Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Сын: Воткевич Иоанн Варфоломеев

Отец ребёнка: Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
19.11.1868 ст.

Сын: Воткевич Филумен Ворфоломеев

Отец ребёнка: Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
02.03.1873 ст.

Сын: Витковский Федот Ворфоломеев

Отец ребёнка: Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.03.1876 ст.

Сын: Витковский Алексий Варфоломеев

Отец ребёнка: Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.04.1878 ст.

Сын: Витковский Георгий Варфоломеев

Отец ребёнка: Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
06.12.1880 ст.

Сын: Витковский Николай Варфоломеев

Отец ребёнка: Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.12.1883 ст.

Сын: Витковский Игнатий Варфоломеев

Отец ребёнка: Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
22.02.1887 ст.

Сын: Витковский Иоанн Варфоломеев

Отец ребёнка: Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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