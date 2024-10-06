Витковская (Карбышева) Степанида Стефанида Родионова Илларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Воткевич Иоанн Варфоломеев
Отец ребёнка: Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев
Сын: Воткевич Филумен Ворфоломеев
Отец ребёнка: Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев
Сын: Витковский Федот Ворфоломеев
Отец ребёнка: Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев
Сын: Витковский Алексий Варфоломеев
Отец ребёнка: Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев
Сын: Витковский Георгий Варфоломеев
Отец ребёнка: Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев
Сын: Витковский Николай Варфоломеев
Отец ребёнка: Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев
Сын: Витковский Игнатий Варфоломеев
Отец ребёнка: Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев
Сын: Витковский Иоанн Варфоломеев
Отец ребёнка: Воткевич Войткевич Витковский Варнава Ворфоломей Тимофеев