Петрова (Громова) Евфимия Евлампиевна
Место рождения
Дата рождения09.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1871
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Бракосочетание
24.01.1896
Рождение ребёнка
08.04.1897
Дочь: (Петрова) Василисса Романовна
Отец ребёнка: Петров Роман Иванович
крещена в Богородице -Одигитриевской церкви священников Михаилом Лешковым и псаломщиком Семёном Юрьевым. Восприемники: запасной рядовой деревни Берёзкиной Дмитрий Пантелеймонович Подковыркин и той же ... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1898
Отец ребёнка: Петров Роман Иванович
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Михаилом Лашковым. Восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Андрей Петрович Соколов и крестьянская жена Анна Семёновна Витковс... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1899
Отец ребёнка: Петров Роман Иванович
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцева священником Стефаном Смельским и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Осип Иванович Петров и крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
31.05.1902
Дочь: (Петрова) Антонина Романовна
Отец ребёнка: Петров Роман Иванович
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Стефаном Смельским и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: запасной рядовой из крестьян Вятской губернии Уржумского уез... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1905
Дочь: (Петрова) Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Петров Роман Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1906
Дочь: (Петрова) Евгения Романовна
Отец ребёнка: Петров Роман Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1908
Дочь: (Петрова) Анна Романовна
Отец ребёнка: Петров Роман Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1910
Отец ребёнка: Петров Роман Иванович
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
15.07.1911
Дочь: (Петрова) Мария Романовна
Отец ребёнка: Петров Роман Иванович
Рождение ребёнка
27.12.1913
Отец ребёнка: Петров Роман Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1916
Отец ребёнка: Петров Роман Иванович
Рождение ребёнка
03.11.1919
Дочь: (Петрова) Александра Романовна
Отец ребёнка: Петров Роман Иванович
Смерть
Неизвестно