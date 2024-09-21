Петрова (Громова) Евфимия Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Громова) Евфимия Евлампиевна

Место рождения

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

09.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1871

Отец: Громов Евлампий Никитин

Мать: Громова (Петрова) Агафья Тимофеева

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Бракосочетание
24.01.1896

Муж: Петров Роман Иванович

Рождение ребёнка
08.04.1897

Дочь: (Петрова) Василисса Романовна

Отец ребёнка: Петров Роман Иванович

крещена в Богородице -Одигитриевской церкви священников Михаилом Лешковым и псаломщиком Семёном Юрьевым. Восприемники: запасной рядовой деревни Берёзкиной Дмитрий Пантелеймонович Подковыркин и той же ... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1898

Сын: Петров Фёдор Романович

Отец ребёнка: Петров Роман Иванович

крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Михаилом Лашковым. Восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Андрей Петрович Соколов и крестьянская жена Анна Семёновна Витковс... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1899

Сын: Петров Андрей Романович

Отец ребёнка: Петров Роман Иванович

крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцева священником Стефаном Смельским и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Осип Иванович Петров и крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
31.05.1902

Дочь: (Петрова) Антонина Романовна

Отец ребёнка: Петров Роман Иванович

крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Стефаном Смельским и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: запасной рядовой из крестьян Вятской губернии Уржумского уез... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1905

Дочь: (Петрова) Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Петров Роман Иванович

Рождение ребёнка
21.12.1906

Дочь: (Петрова) Евгения Романовна

Отец ребёнка: Петров Роман Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1908

Дочь: (Петрова) Анна Романовна

Отец ребёнка: Петров Роман Иванович

Рождение ребёнка
02.05.1910

Сын: Петров Николай Романович

Отец ребёнка: Петров Роман Иванович

крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
15.07.1911

Дочь: (Петрова) Мария Романовна

Отец ребёнка: Петров Роман Иванович

Рождение ребёнка
27.12.1913

Сын: Петров Василий Романович

Отец ребёнка: Петров Роман Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1916

Сын: Петров Михаил Романович

Отец ребёнка: Петров Роман Иванович

Рождение ребёнка
03.11.1919

Дочь: (Петрова) Александра Романовна

Отец ребёнка: Петров Роман Иванович

Смерть
Неизвестно

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