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Петров Роман Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Иван Спиридонович

Мать: Петрова ?

Бракосочетание
24.01.1896

Жена: Петрова Евфимия Евлампиевна

Рождение ребёнка
08.04.1897

Дочь: Василисса Романовна

Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице -Одигитриевской церкви священников Михаилом Лешковым и псаломщиком Семёном Юрьевым. Восприемники: запасной рядовой деревни Берёзкиной Дмитрий Пантелеймонович Подковыркин и той же ... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1898

Сын: Петров Фёдор Романович

Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Михаилом Лашковым. Восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Андрей Петрович Соколов и крестьянская жена Анна Семёновна Витковс... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1899

Сын: Петров Андрей Романович

Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцева священником Стефаном Смельским и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Осип Иванович Петров и крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
31.05.1902

Дочь: Антонина Романовна

Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Стефаном Смельским и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: запасной рядовой из крестьян Вятской губернии Уржумского уез... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1905

Дочь: Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
21.12.1906

Дочь: Евгения Романовна

Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1908

Дочь: Анна Романовна

Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна

дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
02.05.1910

Сын: Петров Николай Романович

Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна

дер. Берёзкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
15.07.1911

Дочь: Мария Романовна

Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1913

Сын: Петров Василий Романович

Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1916

Сын: Петров Михаил Романович

Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1919

Дочь: Александра Романовна

Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна

дер. Берёзкино Томская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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