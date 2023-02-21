Петров Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Иван Спиридонович
Мать: Петрова ?
Бракосочетание
24.01.1896
Рождение ребёнка
08.04.1897
Дочь: Василисса Романовна
Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице -Одигитриевской церкви священников Михаилом Лешковым и псаломщиком Семёном Юрьевым. Восприемники: запасной рядовой деревни Берёзкиной Дмитрий Пантелеймонович Подковыркин и той же ... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1898
Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Михаилом Лашковым. Восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Андрей Петрович Соколов и крестьянская жена Анна Семёновна Витковс... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1899
Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцева священником Стефаном Смельским и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Осип Иванович Петров и крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
31.05.1902
Дочь: Антонина Романовна
Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Стефаном Смельским и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: запасной рядовой из крестьян Вятской губернии Уржумского уез... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1905
Дочь: Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
21.12.1906
Дочь: Евгения Романовна
Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1908
Дочь: Анна Романовна
Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна
дер. Берёзкино Томская губерния
Рождение ребёнка
02.05.1910
Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна
дер. Берёзкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
15.07.1911
Дочь: Мария Романовна
Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1913
Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1916
Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1919
Дочь: Александра Романовна
Мать ребёнка: Петрова Евфимия Евлампиевна
дер. Берёзкино Томская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно