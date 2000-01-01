Петрова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдошина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Осип Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Роман Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иван Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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