Петров Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Иван Спиридонович
Мать: Петрова ?
Рождение ребёнка
10.07.1902
Сын: Петров Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Петрова Фёкла Павловна
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1910
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Петрова Фёкла Павловна
дер. Берёзкино Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Фёкла Павловна
Смерть
Неизвестно