Петрова Фёкла Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1902
Сын: Петров Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович
деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1910
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович
дер. Берёзкино Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно