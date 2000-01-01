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Петрова Фёкла Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1902

Сын: Петров Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович

деревня Березкино Томская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1910

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил Иванович

дер. Берёзкино Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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