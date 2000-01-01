Петров Иван Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Иван Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдошина Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Петрова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Петрова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Петрова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Осип Иванович

Мать ребёнка: Петрова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Роман Иванович

Мать ребёнка: Петрова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова ?

Смерть
Неизвестно
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