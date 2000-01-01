Евдошина (Петрова) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Иван Спиридонович
Мать: Петрова ?
Бракосочетание
27.01.1899
Богородице-Одигитриевская церковь села Зоркальцево
Рождение ребёнка
04.04.1903
Сын: Евдошин Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Евдошин Дмитрий Иванович
дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Евдошин Дмитрий Иванович
дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Смерть
Неизвестно