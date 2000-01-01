Евдошина (Петрова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдошина (Петрова) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Иван Спиридонович

Мать: Петрова ?

Бракосочетание
27.01.1899

Муж: Евдошин Дмитрий Иванович

Богородице-Одигитриевская церковь села Зоркальцево
Рождение ребёнка
04.04.1903

Сын: Евдошин Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Евдошин Дмитрий Иванович

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Рождение ребёнка
1910

Сын: Евдошин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Евдошин Дмитрий Иванович

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Смерть
Неизвестно
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