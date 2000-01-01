Евдошин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евдошин Иван
Мать: Евдошина ?
Бракосочетание
27.01.1899
Жена: Евдошина Ирина Ивановна
Богородице-Одигитриевская церковь села Зоркальцево
Рождение ребёнка
04.04.1903
Сын: Евдошин Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдошина Ирина Ивановна
дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Евдошина Ирина Ивановна
дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
запасной рядовой из крестьян
Смерть
Неизвестно