Евдошин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдошин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евдошин Иван

Мать: Евдошина ?

Бракосочетание
27.01.1899

Жена: Евдошина Ирина Ивановна

Богородице-Одигитриевская церковь села Зоркальцево
Рождение ребёнка
04.04.1903

Сын: Евдошин Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдошина Ирина Ивановна

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Рождение ребёнка
1910

Сын: Евдошин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдошина Ирина Ивановна

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
запасной рядовой из крестьян
Смерть
Неизвестно
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