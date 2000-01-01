Евдошина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович
Отец ребёнка: Евдошин Иван
деревня Нижне-Сеченово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдошин (алдошин, Евдошкин) Григорий Иванович
Отец ребёнка: Евдошин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Евдошин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдошин Иван