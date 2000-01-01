Евдошин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдошин Иван

Евдошин Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

Мать ребёнка: Евдошина ?

деревня Нижне-Сеченово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдошин (алдошин, Евдошкин) Григорий Иванович

Мать ребёнка: Евдошина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдошин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Евдошина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдошина ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close