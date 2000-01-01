Евдошин Георгий Дмитриевич
Место рождениядер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Дата рождения04.04.1903
Дата смерти28.06.1903
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1903
Отец: Евдошин Дмитрий Иванович
Мать: Евдошина Ирина Ивановна
дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Смерть
28.06.1903
дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте (от поноса)
Похороны
30.06.1903
местное кладбище деревня Нижне-Сеченово Томская губерни