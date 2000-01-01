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Евдошин Георгий Дмитриевич

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Место рождения

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии

Дата рождения

04.04.1903

Дата смерти

28.06.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1903

Отец: Евдошин Дмитрий Иванович

Мать: Евдошина Ирина Ивановна

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Смерть
28.06.1903
дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте (от поноса)
Похороны
30.06.1903
местное кладбище деревня Нижне-Сеченово Томская губерни
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