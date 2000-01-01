Петров Фёдор Романович
Место рождениядеревня Березкино Томская губерния
Дата рождения12.02.1898
Дата смерти21.02.1898
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.1898
Отец: Петров Роман Иванович
деревня Березкино Томская губерния
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Михаилом Лашковым. Восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Андрей Петрович Соколов и крестьянская жена Анна Семёновна Витковс... Показать все
Смерть
21.02.1898
деревня Березкино Томская губерния
Причина смерти: В молодом возрасте (от природной слабости)
Похороны
Неизвестно
на местном кладбище деревни Берёзкиной