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Петров Фёдор Романович

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Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

12.02.1898

Дата смерти

21.02.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1898

Отец: Петров Роман Иванович

Мать: Петрова Евфимия Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Михаилом Лашковым. Восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Андрей Петрович Соколов и крестьянская жена Анна Семёновна Витковс... Показать все
Смерть
21.02.1898
деревня Березкино Томская губерния
Причина смерти: В молодом возрасте (от природной слабости)
Похороны
Неизвестно
на местном кладбище деревни Берёзкиной
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