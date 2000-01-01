(Петрова) Антонина Романовна
Место рождениядеревня Березкино Томская губерния
Дата рождения31.05.1902
Дата смерти26.10.1919
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1902
Отец: Петров Роман Иванович
деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Стефаном Смельским и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: запасной рядовой из крестьян Вятской губернии Уржумского уез... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.10.1919
дер. Берёзкино Томская губерния
Причина смерти: Болезнь