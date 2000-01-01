(Петрова) Антонина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Петрова) Антонина Романовна

(Петрова) Антонина Романовна

avatar

Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

31.05.1902

Дата смерти

26.10.1919

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1902

Отец: Петров Роман Иванович

Мать: Петрова Евфимия Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Стефаном Смельским и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: запасной рядовой из крестьян Вятской губернии Уржумского уез... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.10.1919
дер. Берёзкино Томская губерния
Причина смерти: Болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close