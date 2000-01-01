(Петрова) Евдокия Романовна
Место рождениядер. Берёзкино Томская губерния
Дата рождения25.02.1905
Дата смерти04.03.1906
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1905
Отец: Петров Роман Иванович
дер. Берёзкино Томская губерния
Смерть
04.03.1906
деревня Березкино Томская губерния
Причина смерти: В молодом возрасте (от родимца)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губерни