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(Петрова) Евдокия Романовна

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Место рождения

дер. Берёзкино Томская губерния

Дата рождения

25.02.1905

Дата смерти

04.03.1906

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1905

Отец: Петров Роман Иванович

Мать: Петрова Евфимия Евлампиевна

дер. Берёзкино Томская губерния
Смерть
04.03.1906
деревня Березкино Томская губерния
Причина смерти: В молодом возрасте (от родимца)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губерни
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