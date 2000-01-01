Петров Николай Романович
Место рождениядер. Берёзкино Томская губерния
Дата рождения02.05.1910
Дата смерти13.08.1910
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1910
Отец: Петров Роман Иванович
дер. Берёзкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Смерть
13.08.1910
деревня Березкино Томская губерния
Причина смерти: Болезнь ( от поноса)
Похороны
15.08.1910
местное кладбище