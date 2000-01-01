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Петров Николай Романович

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Место рождения

дер. Берёзкино Томская губерния

Дата рождения

02.05.1910

Дата смерти

13.08.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1910

Отец: Петров Роман Иванович

Мать: Петрова Евфимия Евлампиевна

дер. Берёзкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Смерть
13.08.1910
деревня Березкино Томская губерния
Причина смерти: Болезнь ( от поноса)
Похороны
15.08.1910
местное кладбище
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