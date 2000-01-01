(Петрова) Василисса Романовна
Место рождениядеревня Березкино Томская губерния
Дата рождения08.04.1897
Дата смерти17.04.1898
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1897
Отец: Петров Роман Иванович
деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице -Одигитриевской церкви священников Михаилом Лешковым и псаломщиком Семёном Юрьевым. Восприемники: запасной рядовой деревни Берёзкиной Дмитрий Пантелеймонович Подковыркин и той же ... Показать все
Смерть
17.04.1898
дер. Берёзкино Томская губерния
Причина смерти: В молодом возрасте (от золотухи)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губерни