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(Петрова) Василисса Романовна

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Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

08.04.1897

Дата смерти

17.04.1898

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1897

Отец: Петров Роман Иванович

Мать: Петрова Евфимия Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
крещена в Богородице -Одигитриевской церкви священников Михаилом Лешковым и псаломщиком Семёном Юрьевым. Восприемники: запасной рядовой деревни Берёзкиной Дмитрий Пантелеймонович Подковыркин и той же ... Показать все
Смерть
17.04.1898
дер. Берёзкино Томская губерния
Причина смерти: В молодом возрасте (от золотухи)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Берёзкино Томской губерни
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