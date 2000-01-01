Петров Андрей Романович
Место рождениядеревня Березкино Томская губерния
Дата рождения08.09.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.09.1899
Отец: Петров Роман Иванович
деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцева священником Стефаном Смельским и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Осип Иванович Петров и крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно