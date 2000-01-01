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Петров Андрей Романович

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Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

08.09.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1899

Отец: Петров Роман Иванович

Мать: Петрова Евфимия Евлампиевна

деревня Березкино Томская губерния
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцева священником Стефаном Смельским и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Осип Иванович Петров и крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно
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