Евдошина (Громова) Мария Евлампиевна
Место рождениядеревня Березкино Томская губерния
Дата рождения21.07.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Отец: Громов Евлампий Никитин
Мать: Громова Агафья Тимофеева
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович
Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович
Сын: Евдошин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович
Сын: Евдошин (алдошин) Иосиф Алексеевич
Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович
Сын: Евдошин (алдошин) Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович
Сын: Евдошин Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович
Сын: Евдошин Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович
Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович
Сын: Евдошин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович
Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович
Сын: Евдошин Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович