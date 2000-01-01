Евдошина (Громова) Мария Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдошина (Громова) Мария Евлампиевна

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Место рождения

деревня Березкино Томская губерния

Дата рождения

21.07.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1867

Отец: Громов Евлампий Никитин

Мать: Громова Агафья Тимофеева

деревня Березкино Томская губерния
Бракосочетание
14.01.1887

Муж: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

Одигитриевская церковь села Зоркальцево (священник Мирон Вознесенский)
Рождение ребёнка
23.01.1888

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

дер. Нижне-Сеченово Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Григорий Евлампиевич Громов ... Показать все
Рождение ребёнка
11.02.1889

Сын: Евдошин Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Рождение ребёнка
22.03.1890

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
крещена в Одигитриевской церкви священником Мироном Вознесенским, восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Иван Терентьевич Казанцев и крестьянская девица Мария Евлампиевна Громова
Рождение ребёнка
14.05.1891

Сын: Евдошин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священников Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: крестьянин деревни Нижне-Сеченовой Дмитрий Иванович Евдошин ... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1892

Сын: Евдошин (алдошин) Иосиф Алексеевич

Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким, восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Иван Терентьевич Казанцев и де... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1893

Сын: Евдошин (алдошин) Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священников Миронов Вознесенкским и псаломщиком Василием. Восприемники: деревни Нижне-Сеченовой крестьянин Максим Иванович Алдошенков и крест... Показать все
Рождение ребёнка
05.04.1895

Сын: Евдошин Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Рождение ребёнка
01.05.1898

Сын: Евдошин Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником села Нелюбинского Григорием Богатыревым и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: запасной солдат из крестьян деревни Нижн... Показать все
Рождение ребёнка
09.10.1900

Сын: Евдошин Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Рождение ребёнка
14.04.1903

Сын: Евдошин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
крещён в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Вячеславом Дьяконовым
Рождение ребёнка
02.08.1904

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

деревня Нижне-Сеченово Нелюбинской волости Томской
Рождение ребёнка
19.07.1907

Сын: Евдошин Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Рождение ребёнка
14.02.1909

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Рождение ребёнка
19.06.1911

Сын: Евдошин Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

деревня Нижне-Сеченово Нелюбинской волости Томской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Смерть
Неизвестно
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