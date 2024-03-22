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Евдошин Дмитрий Алексеевич

Место рождения

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии

Дата рождения

14.05.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1891

Отец: Евдошин Алексей Иванович

Мать: Евдошина (Громова) Мария Евлампиевна

крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священников Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: крестьянин деревни Нижне-Сеченовой Дмитрий Иванович Евдошин ... Показать все
Бракосочетание
12.11.1917

Жена: Евдошина (Шумилова) Екатерина Фаддеевна

Смерть
Неизвестно

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