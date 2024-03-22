Евдошин Дмитрий Алексеевич
Место рождениядер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Дата рождения14.05.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Рождение
14.05.1891
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священников Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: крестьянин деревни Нижне-Сеченовой Дмитрий Иванович Евдошин ... Показать все
Бракосочетание
12.11.1917
Смерть
Неизвестно