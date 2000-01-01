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Евдошин (Алдошин) Павел Алексеевич

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Место рождения

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии

Дата рождения

29.10.1893

Дата смерти

13.11.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1893

Отец: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

Мать: Евдошина Мария Евлампиевна

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священников Миронов Вознесенкским и псаломщиком Василием. Восприемники: деревни Нижне-Сеченовой крестьянин Максим Иванович Алдошенков и крест... Показать все
Смерть
13.11.1893
дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте (от родимца)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище деревни Нижне-Сеченово
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