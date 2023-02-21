(Евдошин (Алдошенков?)) Анна Алексеевна
Место рождениядер. Нижне-Сеченово Томская губерния
Дата рождения23.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1888
дер. Нижне-Сеченово Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Григорий Евлампиевич Громов ... Показать все
Смерть
Неизвестно