(Евдошин (Алдошенков?)) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Евдошин (Алдошенков?)) Анна Алексеевна

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Место рождения

дер. Нижне-Сеченово Томская губерния

Дата рождения

23.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1888

Отец: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

Мать: Евдошина Мария Евлампиевна

дер. Нижне-Сеченово Томская губерния
крещена в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником Мироном Вознесенским и псаломщиком Дмитрием Альбицким. Восприемники: деревни Берёзкиной крестьянин Григорий Евлампиевич Громов ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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