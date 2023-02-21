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(Евдошина) Мария Алексеевна

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Место рождения

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии

Дата рождения

22.03.1890

Дата смерти

22.04.1890

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1890

Отец: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

Мать: Евдошина Мария Евлампиевна

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
крещена в Одигитриевской церкви священником Мироном Вознесенским, восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Иван Терентьевич Казанцев и крестьянская девица Мария Евлампиевна Громова
Смерть
22.04.1890
дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте (от кашля)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище Нижне-Сеченова
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