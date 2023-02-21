(Евдошина) Мария Алексеевна
Место рождениядер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Дата рождения22.03.1890
Дата смерти22.04.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1890
дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
крещена в Одигитриевской церкви священником Мироном Вознесенским, восприемники: крестьянин деревни Берёзкиной Иван Терентьевич Казанцев и крестьянская девица Мария Евлампиевна Громова
Смерть
22.04.1890
дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте (от кашля)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище Нижне-Сеченова