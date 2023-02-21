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Евдошин Афанасий Алексеевич

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Место рождения

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии

Дата рождения

01.05.1898

Дата смерти

07.08.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1898

Отец: Евдошин (алдошенков?) Алексей Иванович

Мать: Евдошина Мария Евлампиевна

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником села Нелюбинского Григорием Богатыревым и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: запасной солдат из крестьян деревни Нижн... Показать все
Смерть
07.08.1900
д. Нижне-Сеченово Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте
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