Евдошин Афанасий Алексеевич
Место рождениядер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Дата рождения01.05.1898
Дата смерти07.08.1900
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1898
дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
крещен в Богородице-Одигитриевской церкви села Зоркальцево священником села Нелюбинского Григорием Богатыревым и псаломщиком Иваном Миловзоровым. Восприемники: запасной солдат из крестьян деревни Нижн... Показать все
Смерть
07.08.1900
д. Нижне-Сеченово Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте